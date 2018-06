Stranger Things saison 3 : Quand les enfants du show souhaitent une bonne fête des pères à Steve Harrington (VIDEO)

Il n'aura pas fallu longtemps pour que les fans de Stranger Things ne se découvrent une passion pour Steve, interprété par Joe Keery. Steve a beau nous rappeler Negan de The Walking Dead à cause de sa batte, il n'a rien à voir avec le personnage sanginaire ! Et justement, alors que tout le monde célébrait hier la fête des Pères, les enfants de Stranger Things ont décidé de faire un petit cadeau à celui qu'ils considèrent comme leur 'presque' père. Voyez plutôt :

HEY! HEY! HEY! It's Father's Day. Pay your respects. pic.twitter.com/9KuDvPnpyK — Stranger Things (@Stranger_Things) 17 juin 2018

"Je dois dire que je pensais que tu serais mon beau-frère", a déclaré Finn Wolfhard (Mike Wheeler) dans la vidéo. "Mais après que Nancy t'ait viré... tu sais que tu feras toujours partie de la famille". De son côté, Gaten Matarazzo n'a pas manqué d'inspiration : "Tu n'as pas seulement fait gonfler les cheveux de Dustin, tu l'as élevé, tu l'as aidé à se trouver. Tu lui a crié dessus comme un bon père l'aurait fait, a t'es assuré qu'il fasse ce qu'il devait faire". On vous l'accorde, il n'y aucun spoiler concernant la suite de la saison. Mais, c'est déjà beau à voir !