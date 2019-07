Stranger Things saison 3 : Millie Bobby Brown révèle que cette scène l'a faite vomir !

Dans un récente publication sur son compte Instagram, Millie Bobby Brown, qui joue Eleven dans la série, a partagé une photo des coulisses de l’épisode E Pluribus Unum. Après avoir essayé de pénétrer dans l’esprit de Billy en utilisant ses super pouvoirs dans cet épisode, Eleven est envoyée totalement en vrille après être tombé dans le vide.

En légende, cette dernière cite une célèbre chanson "u spin me right round baby right round ahhhh", soit en français"Tu me fais tourner autour de moi, bébé, tout autour, ahhhh."

Avant d'ajouter, de manière moins glamour, "J'ai vomi après ça." Et alors que les rumeurs d'une saison 4 se profilent de plus en plus, les producteurs de Stranger Things auraient même parlé de l'automne prochain pour le tournage. Une nouvelle qui fera probablement le bonheur des fans même si cela paraissait impensable pour ces derniers que le show s'arrête si tôt.