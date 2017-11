Stranger Things saison 3 : Le personnage le plus controversé de la série sera sûrement de retour

Après avoir vu la fin de la nouvelle saison de Stranger Things, on vous disait tout ce que l'on sait déjà sur la saison 3 à venir sur Netflix. Et dans les nouveaux épisodes, il y en un qui a divisé énormément les fans : le septième, 'The Lost Sister', dans lequel Eleven quitte Hawkins pour Chicago et rencontre sa "soeur" Kali qui a des pouvoirs comme elle. Malgré les mauvaises critiques, le personnage joué par Linnea Berthelsen devrait être de retour dans la saison 3. C'est ce que les Matt Duffer sous-entend pour The Hollywood Reporter : "Cela me semblerait étrange de ne pas résoudre l'intrigue de Kali. Je dirais qu'il y a de très fortes chances pour qu'elle revienne."

Dans la même interview, Matt Duffer raconte qu'à l'origine Kali était censé être un homme d'une trentaine d'années. Sauf que quand lui et son frère ont découvert l'actrice Linnea Berthelsen, ils ont changé d'avis : "Initialement, on cherchait en réalité un garçon, pour qu'Eleven ait un frère. On cherchait un homme de trente ans... Personne ne nous intéressait et on s'est dit "Soyons plus ouverts, soyons ouverts aux femmes. Et Millie Bobby Brown et Linnea ont eu, je pense, une connexion très forte". On espère que Kali sera de retour dans la saison 3 de Stranger Things, et que cette fois justice sera rendue au personnage intéressant dans de meilleurs épisodes que 'The Lost Sister' ! En attendant, découvrez quel personnage aurait dû mourir dans l'épisode 3 de la saison 2.