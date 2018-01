C'est David Harbour, l'interprète du Sherif Hopper qui a été le premier messager de la mauvaise nouvelle : la saison 3 de Stranger Things ne serait pas diffusée avant 2019. Une annonce difficile à encaisser par les fans qui avaient dû attendre plus d'un an pour retrouver la suite des aventures de Mike, Dustin, Lucas, Will et Eleven. Pour autant, depuis dimanche dernier et la diffusion des Golden Globes, il semblerait qu'une diffusion fin 2019 se précise de plus en plus, annihilant ainsi tout espoir de voir les nouveaux épisodes en se souhaitant la prochaine bonne année ! Interviewés par les nombreux journalistes présents sur le tapis rouge de l'événement, les jeunes acteurs ont, en effet, déclaré n'avoir encore rien lu des nouvelles intrigues.

Il n'en fallait guère plus aux fans, qui émettent déjà des théories sur la saison 3 de la série de Netflix, pour comprendre que les scénarios n'étaient pas encore terminés et qu'il fallait encore faire preuve de patience. Pour la deuxième saison, le top départ du tournage avait été donné en novembre 2016 avec une photo publiée sur les réseaux sociaux de la première lecture du script et s'était achevé en juin de l'année suivante. En supposant que les jets finaux des premières intrigues permettent de commencer à filmer avant l'été, les dernières prises de vues dureront jusqu'au début 2019. Les effets spéciaux et la promotion précédant la diffusion demandant du temps, on peut imaginer sans mal une diffusion pour la saison 3 de Stranger Things pour Halloween 2019. Donc patience !