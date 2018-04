Stranger Things saison 3 : La série peut-elle vraiment être retirée de Netflix ? 

Si vous n'avez pas suivi toute l'affaire de plagiat autour de Stranger Things, on vous en fait le recap' : il y a quelques jours, les deux frères à l'origine du show (Matt et Ross Duffer) ont été accusés de plagiat par Charlie Kessler. A l'origine d'un court métrage lui-même inspiré par un livre où se déroulaient des situations paranormales, Kessler affirme que les frères Duffer ont volé ses idées. Voilà pourquoi il a exigé une compensation financière ainsi qu'une ordonnance exigeant que les frères Duffer "arrêtent d'utiliser ses concepts ainsi que de détruite toute matière basée sur ces concepts". Et selon Digital Spy, c'est justement cette phrase qui nous pousse à nous interroger : "détruire toute matière basée sur ces concepts" pourrait carrément engendrer la suppression des saisons proposées sur Netflix - en plus d'arrêter purement et simplement le tournage. Pour qu'un tel scénario se réalise, il faudrait que le Kessler obtienne gain de cause.

La série est-elle en danger ?

Dans l'autre hypothèse, Digital Spy explique : "Si Kessler n'a pas suffisamment de preuves matérielles pour appuyer ses arguments, son appel au plagiat sera extrêmement difficile à prouver". Et dans ce cas, la série restera intacte. Mais si l'on prend en compte les enjeux financiers et tout ce qu'une suppression impliquerait, on peut souffler : pour l'heure, la série est en sécurité. Et ça tombe bien parce que la saison 3 est en préparation.