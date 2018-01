David Harbour avait promis que s'il gagnait un Golden Globe, il ferait la danse du Sheriff Hopper sur scène ! L'acteur est malheureusement reparti bredouille mais il n'a pas perdu pour autant son sens de l'humour ou celui de son imagination ! Dans une interview donnée au site de divertissement américain Entertainement Weekly, celui qui joue le père de substitution d'Eleven a confié que dans la saison 3 de Stranger Things, il aimerait partager l'écran avec Steve : "J'adore Joe Keery. Je trouve ce gamin drôle et charmant. Et j'adorerais voir plus de choses entre Hopper et Steve mais je ne sais pas si c'est possible". Nous l'avions déjà adoré en "grand frère" de Dustin, nul doute qu'il sera excellent en "fils spirituel" du sheriff de Hawkins !

Harbour avoue également être fan du couple Joyce/Hopper (Hoyce ? Jopper ?) : "Je pense que le fait qu'ils fonctionnent ou ne fonctionnent pas ensemble serait un élément scénaristique très riche ! Donc oui, j'aimerais les voir ensemble et voir s'ils sont capables de rester ensemble ou s'ils s’entre-tueraient". Ces désirs vont-ils être introduits dans la saison 3 de Stranger Things, qui ne devrait pas être mise en ligne sur Netflix avant fin 2019 ? L'acteur américain ne dira rien ! Et ce n'est pas forcément par interdiction - quoi que : les jeunes acteurs de la série ont déclaré aux Golden Globes qu'ils n'avaient pas encore lu les scénarios car il n'étaient pas encore terminé d'être écrits !