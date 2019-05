Stranger Things saison 3 : David Harbour (Hopper) tease l’épisode final

C’est l’une des séries les plus attendues pour cet été, Stranger Things revient le 4 juillet prochain sur Netflix pour une troisième saison qui s’annonce pleine de rebondissements. Plus que jamais la ville de Hawkins est menacée, et nos héros devront une nouvelle fois faire preuve d’ingéniosité et de courage pour y faire face. Mais comme le montre la dernière bande-annonce de Stranger Things, l’humour sera toujours au programme. Dans le show des frères Duffer on affronte des monstres, mais toujours avec une certaine légèreté. Interrogé durant le MCM Comic-Con ce samedi 25 mai, David Harbour qui joue Hopper dans la série a fait quelques révélations sur les épisodes à venir. Attention spoilers !

Dans la saison 3 de Stranger Things, la relation père-fille entre Hopper et Eleven sera explorée plus en détails et conduira à un huitième et dernier épisode « inattendu et très émouvant ». De quoi inquiéter les fans, la saison pourrait-elle s’achever avec la disparition d’un des personnages principaux ? « Eleven grandit et je pense que c’est quelque chose de terrifiant pour Hopper. Il n’aime pas l’idée que sa petite fille passe du temps avec des garçons. Alors que la saison commence avec lui qui est un peu mal à l’air… Sa fille est entrain de devenir un ado et à se découvrir. C’est donc encore plus effrayant que toute créature Demorgorgon confondue », explique l’acteur lors du panel Stranger Things durant l’événement à Londres. En attendant le retour de Stranger Things, ne manquez pas la battle hilarante de Millie Bobby Brown contre Jimmy Fallon.