Stranger Things saison 3 : Ce que l'on sait de la suite 

Dire que le monde entier attendait la deuxième saison de Stranger Things serait un euphémisme. On vous met au défi de trouver ne serait-ce qu'une personne qui ne s'est pas coupée du monde, le temps de binge-watcher les épisodes comme il se doit. D'ailleurs, la saison a battu des records d'audiences, faisant mieux que The Walking Dead. Mais maintenant qu'on a plus rien à regarder, maintenant qu'on attend la suite avec encore plus d'impatience (et surtout, plus de frustration qu'avant), il est temps de se pencher sur la troisième saison. Parce que oui, il y en aura une. Pour l'heure, seuls les frères Duffer l'ont confirmé en interview, contrairement à Netflix. Mais, ce n'est qu'une question de temps. Alors intrigue, casting et date de sortie, voici un petit tour d'horizon.

Côté casting, aucun nouveau nom n'a été annoncé pour le moment. En même temps, il est un peu tôt. Par contre, on sait que le personnage de Bob ne devrait pas revenir. Du côté des enfants, on imagine mal Stranger Things continuer sans Eleven, Dustin, Lucas ou encore Will. Soufflez un bon coup, le casting original devrait faire partie de l'aventure et ce, même si les acteurs travaillent sur d'autres projets.

En ce qui concerne l'intrigue, il se pourrait que la saison 3 suivent les pas de la précédente. Autrement dit, les nouveaux épisodes se positionneront un an après les évènements survenus dans la saison 2 et ça, ça veut dire que les enfants auront grandi : "Même si on ne voulait pas forcément que la puberté fasse partie du show, on n'a pas le choix parce que nos acteurs sont en plein dedans dans la vraie vie. Je pense que c'est excitant parce que de cette façon, on est obligé d'évoluer et de se renouveler tous les ans", expliquaient les frères Duffer à EW.

Aussi, le final de la saison 2 a laissé quelques questions en suspens. Et évidemment, elles seront abordées dans la suite : le Shadow Monster (ou le Mind Flyer) devrait d'ailleurs leur causer quelques soucis . "Ils ont refermé la porte sur le Mind Flyer mais non seulement, il est toujours dans l'Upside Down mais il sait aussi pour Eleven. Il ne l'avait pas rencontrée avant l'épisode final mais maintenant, il sait qu'elle est là, quelque part. On voulait terminer sur une note menaçante". Du coup, il faudra s'attendre à ce que le Shadow Monster soit aux trousses d'Eleven - du moins, elle sera plus en danger que les autres.

Selon NME, si l'on se base sur l'attente entre la première et la deuxième saison, il y a de fortes chances pour que la saison 3 arrive à la fin de l'année 2018 (pour être sûr, mieux vaut taper large et voir jusqu'au début 2019).

Patience, ça viendra vite. En attendant, il ne vous reste plus qu'à vous refaire les deux saisons d'un coup !