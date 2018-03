Stranger Things saison 3 : Les premiers détails viennent de tomber !

Contrairement à La Casa De Papel, Stranger Things aura une troisième saison (si comme nous, vous priez pour que Antena 3 se décide à commander de nouveaux épisodes, levez-la main). Bref, Stanger Things prépare la suite. Et bonne nouvelle pour les fans qui attendent désespérément des infos, quelques petites révélations sont tombées pendant le PaleyFest (un évènement consacré à Netflix). Saut dans le temps, relations... vous n'allez pas vous ennuyer avec les épisodes à venir !

C'est un sujet déjà abordé par plusieurs médias depuis la fin de la saison précédente mais les acteurs de la série grandissent. Et pour ça, un time jump (ou un bond dans le temps, si vous préférez) est nécessaire. Ainsi, la série reprendra en 1985 (un an après le final, donc).

Si vous avez un coeur, alors vous n'avez pas pu rester indifférents au final de la saison 2. Pour rappel, dans Stranger Things, on a vu quelques couples se former - dont Mike et Eleven, après tout ce temps. Que les fans se rassurent, ces toutes nouvelles relations seront explorées dans la saison à venir : "Ce sont des enfants de 13, 14 ans. Qu'est-ce que l'amour peut bien vouloir dire à cet âge là ? Ce n'est jamais simple et le plus souvent, les histoires ne sont jamais très stables. Et justement avec cette instabilité que l'on va s'amuser !", a confié le producteur Shawn Levy.

Enfin, les références à la pop culture sont nombreuses dans Stranger Things - on se souvient d'ailleurs de Ghostbusters et des costumes d'Halloween. Les kids des années 80 seront ravis d'apprendre qu'en 2019, ils verront un petit hommage à un film culte, Retour Vers le Futur.

Patience, la saison 3 débarquera en 2019, donc. En attendant, Netflix regorge de séries à bing-watcher !