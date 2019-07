Stranger Things saison 3 : Alors, verdict ?

Après une longue attente de près de deux ans, Stranger Things a ENFIN fait son retour sur Netflix ! Disponible depuis le 4 juillet dernier, la saison 3 de la série a fait beaucoup parler d’elle autant sur les réseaux sociaux que dans les médias, elle a battu un record d’audience historique sur la plateforme de streaming. Si vous avez d’ores et déjà fini les 8 épisodes qui la composent, nous vous invitons dans un premier lieu à découvrir les réactions des internautes :

La scène la plus drôle de la saison 3#StrangerThings pic.twitter.com/t8OneSKUC7 — j'ai Glissé chef (@JsuisUnMoulin) 8 juillet 2019

Pour ceux qui ont regarde la saison 3 de #StrangerThings dites moi je suis pas la seule à trouver que Mrs Driscoll est le sosie de Mr Fredricksen de là haut ? pic.twitter.com/5ZQwcjYKD7 — Gaumar (@Sixtean) 8 juillet 2019

Je viens de finir la saison 3 de stranger things et franchement je vais bien #StrangerThings3 #StrangerThings pic.twitter.com/9jAVOTEPx1 — kisskean (@kisskean) 8 juillet 2019

La saison 3 de #StrangerThings en 3 moments forts : pic.twitter.com/LBLn3F36X1 — Marine Benoit (@marin_eben) 9 juillet 2019

STRANGER THINGS 3 - @NetflixFRJ'ai passé un très bon moment devant cette saison ! Les personnages évoluent, les enjeux changent et la fin me brise le cœur (ça n'annonce que du beau pour la suite) pour moi cette saison 3 surplombe la 2 (mais pas la première). Ah et Nancy ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/oiYF0NSL8L — Le Sam ⍟ (@_LeSam_) 16 juillet 2019

Stranger things saison 3: C'est la saison 1 et 2 sauf qu'ils se galochent.A bientôt pour des nouvelles critiques séries — The Toxic Avenger (@toxavanger) 16 juillet 2019

Oui j’ai adoré, c’était mieux que la saison 3 de Stranger Things pic.twitter.com/Lptiy0dFfa — Corentin ???? (@corzntin) 16 juillet 2019

Comme vu dans les différents tweets ci-dessus, les avis sont relativement partagés quant à cette saison 3. Certains crient au génie, les producteurs ayant par exemple explorer un aspect plus gore dans le style horrifique qu’ils proposaient jusqu’à présent et en jouant d'autant plus avec nos émotions avec un final particulièrement émouvant. Tandis que d’autres parlent de redondance et d’un manque d’audace de la part des scénaristes qui n'ont pas su emmener la série plus loin que ce qu'elle mérite. Mais qu’en est-il de la rédac’ de Virgin Radio ?

Si c’est un réel plaisir de retrouver notre bande de joyeux personnages qui sont toujours tous plus attachants les uns que les autres, nous rejoignons les fans sur cette impression de déjà vu pour cette saison 3. La recette des deux premières saisons a marché à merveille avec son lot de scènes humoristiques, d'action et de référence à des films cultes, et on a l’impression que les frères Duffer ne se sont pas foulés pour essayer de nous pondre une suite qui puisse réellement nous surprendre. Certains sujets, dont l’idée était très bonne au départ, ont été survolés. On pense notamment au passage de l’enfance à l’adolescence qui étaient une des thématiques centrales de la saison mais qui nous a laissés sur notre faim, ou encore la base secrète soviétique localisée dans un nouveau centre commercial de la ville. Finalement, nous n’avons toujours pas réellement compris ni pourquoi ni comment elle est arrivée là.

Néanmoins on peut espérer que cette saison 3 n’est qu’une introduction à la saison 4 qui nous prépare chose de plus grand, puisque la scène post-générique nous dévoile que nous n’en avons pas fini avec les manigances des Soviétiques avec le monde à l’envers… et la possible résurrection/survie de Hopper qui pourrait constituer à elle-même un chapitre très intéressant. Plus qu'un an à attendre !