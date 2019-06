Stranger Things saison 3 : Alerte, le trailer est là ! (VIDEO)

Fini de jouer, on passe aux choses sérieuses. Alors que Netflix nous a dévoilé les nouveaux personnages de La Casa de Papel, la plateforme ne nous laisse aucun répit : installez-vous, le nouveau trailer de la troisième saison de Stranger Things est là. Et on ne va pas se mentir, il envoie du lourd : suspense, tension et angoisse, le tout condensé en trois minutes. On vous aura prévenu :

???? Les gars, on a un code rouge : Le nouveau trailer de #StrangerThings3 est là... @NetflixFR ???? pic.twitter.com/BRyyirWr5x — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 21 juin 2019

Retenez votre souffle, cette nouvelle saison s'annonce aussi angoissante que prenante (oubliez votre vie sociale tout de suite c'est un conseil). Si vous ne savez pas encore ce que réservent les nouveaux épisodes, sachez que Netflix décrit ce nouveau chapitre ainsi : "À Hawkins dans l'Indiana, l'été 1985 bat son plein. Les grandes vacances ont commencé, un centre commercial flambant neuf a ouvert, et les enfants approchent désormais de l'âge adulte. L'amour vient perturber la dynamique du groupe, et tous doivent apprendre à grandir sans pour autant s'éloigner les uns des autres. Pendant ce temps, le danger rôde. Lorsque la ville est menacée par des ennemis, certains connus et d'autres nouveaux, Onze et ses amis se voient rappelés que le mal ne disparaît jamais : il se contente de changer de visage. Alors, pour survivre, ils devront s'unir et ne jamais oublier que l'amitié triomphe toujours sur la peur".

Alors, la peur sera t-elle vraiment vaincue ? Réponse le 4 juillet prochain sur Netflix.