Stranger Things saison 2 : Une nouvelle date de diffusion annoncée

Stranger Things a définitivement été l’une des séries les plus marquantes de l’été 2016, on a suivi avec passion les aventures de ce groupe de gamins ultra attachants face au terrible Demogorgon. Le show produit par Netflix n’hésitait pas à faire des références assumées aux films fantastiques des années 80, nous replongeant immédiatement dans notre enfance, à l’époque où on avait encore peur du monstre du placard. On y a découvert la jeune Eleven, soit l’un des personnages de séries télé les plus cool de ces derniers années qui avait mystérieusement disparu à la fin de la saison 1… Mais pas de panique, l’actrice Millie Brown a été confirmée au casting et Eleven reviendra bel et bien dans les nouveaux épisodes ! Vous n’en pouvez plus d’attendre la suite de Stranger Things ? Bonne nouvelle, la date de diffusion vient d’être avancée !

C’est Noël avant l’heure ! Initialement prévue pour le 31 octobre prochain (pour Halloween), la saison 2 de Stranger Things sera finalement disponible en intégralité sur Netflix dès le 27 octobre prochain. Oui, vous allez pouvoir programmer votre jouissive séance de binge-watching quatre jours plus tôt ! Cerise sur le gâteau, une nouvelle affiche a également été dévoilée au passage, mettant en scène les quatre héros sur leur vélo avec un ciel assombri par l’ombre du Demogorgon… La menace est plus grande que jamais et les épisodes à venir de la saison 2 de Stranger Things seront plus terrifiants, c’est sûr !