Il y a quelques jours, Stranger things dévoilait un premier teaser de sa saison 2. Quelques secondes de film qui ont suffi à mettre en émoi la toile. C'est un fait, le hit de l'été dernier de Netflix n'a rien perdu de son côté fascinant et il suffit de regarder le premier trailer résumant les nouveaux épisodes dévoilé au Comic Con pour en être convaincus. Le programme de la plateforme de streaming n'a pas fait les choses à moitié en choisissant Thriller de Michael Jackson dans une version retravaillée pour accompagner les images de sa saison 2. Le résultat ? Presque trois minutes de perfection !

Ce premier trailer s'ouvre sur Mike, Dustin, Lucas et Will - fraîchement revenu de l'Upside Down - jouant à un jeu vidéo quand ce dernier glisse dans le monde infernal duquel il s'est échappé. Des flash du monstre vu dans la première saison viennent faire monter la tension puis partent les premières notes du célèbre hit du Roi de la Pop. Un montage efficace de la fête d'Halloween vient ensuite conclure la bande-annonce. Une bande-annonce qui laisse entendre que l'Upside Down est en train de prendre possession de Hawkins. Et puis, ô surprise, les dernières images se concentrent sur...Eleven, jusque-là étrangement absente du trailer. La mauvaise nouvelle est qu'il faudra attendre la nouvelle date de diffusion de la saison 2 de Stranger Things pour découvrir la suite des aventures des geeks les plus cool de la télévision !