Alors que la saison 2 de Stranger Things a annoncé une nouvelle date de diffusion, les rumeurs et autres indices en images sur les nouveaux épisodes de la série Netflix se font plus nombreux. A deux jours de son premier panel au célèbre Comic Con de San Diego - qui se tiendra samedi 22 juillet - le programme de la plateforme de streaming vient de dévoiler un premier teaser via son compte Twitter officiel. Les quelques secondes de la vidéo montrent la piscine dans laquelle s'est noyée Barb, la meilleure amie de Nancy, accompagnées d'une légende : "Rien n'a plus jamais été normal" avant de laisser la place à un énorme "2" pour annoncer la prochaine saison.

Stranger Things vient à peine de souffler sa première bougie - elle a été mise en ligne sur Netflix le 15 juillet 2016 - et pourtant depuis sa "naissance", elle a en fait du chemin ! Devenue un véritable phénomène, la série a permis à ses jeunes acteurs de littéralement exploser - un des acteurs fera d'ailleurs partie du casting du nouveau X-men - et ses images hyper travaillées sont désormais reconnaissables à travers le monde. Des images qui, à voir le teaser, devraient conserver leur patte esthétique dans la saison 2. Une saison 2 qui commence légèrement à s'esquisser à travers les différentes interviews d'acteurs sans pour autant accentuer trop fort le trait; les spoilers restant le meilleur ennemi des bonnes audiences !