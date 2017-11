Stranger Things saison 2 : Un personnage aurait dû mourir dans l'épisode 3

Pour les nombreux fans qui ont opté pour un binge watching intense, Stranger Things saison 2 c'est déjà terminé ! Si vous avez sans doute manqué ce petit détail qui va vous briser le coeur dans les nouveaux épisodes, il y a certaines scènes qui vous ont marqués... Comme par exemple la mort héroïque de Bob Newby, le petit ami sympathique de Joyce Byers. Si le personnage meurt en héros en sauvant toute la bande des griffes des Dermogorgons dans le labo de Hawkins, ce n'était pas du tout ce qui était prévu pour Bob Newby à l'origine ! En effet, le personnage joué par Sean Astin devait mourir dès l'épisode 3 de la nouvelle saison de Stranger Things.

Les frères Duffer ont fait cet aveu durant l'émission Beyond Stranger Things qui permet de débriefer les épisodes de la saison 2 avec le casting de la série. En effet, les créateurs de Stranger Things expliquent que la version diabolique de Will ("Evil Will") était censé tuer Bob quand il l'amène à l'école dans l'épisode 3 et qu'il lui donne comme conseil d'affronter ses peurs. Dans le scénario originel, Will - complètement possédé par le Mind Flayer - tuait Bob dans la voiture. Sauf que les Duffer Brothers ont tellement apprécié travailler avec Sean Astin, que son personnage a eu une durée de vie plus longue que celle prévue initialement. Dommage d'ailleurs qu'il soit mort, on s'était déjà attachés à Bob ! Découvrez ce que l'on sait déjà de la saison 3 de Stranger Things.