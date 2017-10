Après avoir dévoilé la bande-annonce finale de la saison 2 de Stranger Things, Netflix a fait un dernier cadeau aux fans avant la mise en ligne des nouveaux épisodes le 27 octobre. A la Comic Con de Londres, la plateforme de streaming a, en effet, offert aux aficionados du programme un extrait absolument inédit de la nouvelle saison. Une vidéo de quelques minutes présentée par Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven, qui montre le personnage aux cheveux courts s'échappant de l'Upside Down. Et lorsqu'elle passe de "l'autre côté", du bon côté, elle semble se retrouver dans les couloirs du collège d'Hawkins.

Est-ce à dire qu'elle va rapidement retrouver Mike et ses amis ? Avec ce passage dans l'Upside Down, sans doute pourra-t-elle apporter des indices précieux aux jeunes aventuriers qui, dans les nouveaux épisodes, devront aider Will Byers à se débarrasser des stigmates de son enlèvement par le "demogorgon". Un monstre qui va prendre de plus en plus de place dans la petite ville en apparence tranquille de Hawkins ! Après l'immense succès surprise de la première saison de Stranger Things - saluée pour ses nombreuses références à la pop culture comme on peut le voir également avec les affiches de la saison 2 - les nouveaux épisodes sont attendus avec grande impatience par les fans !