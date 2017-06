Il semblerait que le spin-off des X-Men intitulé "Les Nouveaux Mutants", fasse la part belle aux stars de la télévision. Après Maisie Williams, célèbre pour son rôle d'Arya Stark dans le programme culte de HBO Game of Thrones, la production a fait appel à Charlie Heaton, le ténébreux Jonathan Byers dans Stranger Things. Le jeune acteur devrait jouer Sam Guthrie, plus connu dans le monde des comics sous le nom de Rocket (Cannonball en version originale), un adolescent capable de se propulser dans les airs tel une fusée et de s'entourer d'une aura le rendant invulnérable.

Jonathan Byers au casting des Nouveaux Mutants !

L'annonce dévoilée en exclusivité par le célèbre site américain The Hollywood Reporter s'accompagne de quelques précisions sur ces Nouveaux Mutants. Suite à l'immense succès de Deadpool dont le deuxième volet a enfin une date de sortie, les studios cherchent, en effet, à donner un nouvel élan aux films de superhéros. Ainsi, ce spin-off des X-Men revêtirait des allures de thriller en enfermant contre leur volonté ces jeunes pas comme les autres qui devront faire preuve d'unicité et d'ingéniosité pour parvenir à se sortir de cette situation. Le film réalisé par Josh Boone (Nos Etoiles Contraires) et co-écrit avec Knate Lee sortira sur les écrans américains le 13 avril 2018.