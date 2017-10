Le compte à rebours est lancé ! Non seulement on connait presque tous les titres des épisodes de la saison 2 de Stranger Things, mais Netflix a choisi le jour parfait (un vendredi 13) pour nous balancer la bande annonce finale... On y retrouve donc notre petite bande d'enquêteurs préférée face à pas mal de problèmes. Et pour cause, un monstre encore moins cool que le Demogordon de la saison 1 va faire son apparition à Hawkins et menacer toute la ville. De son côté, la santé de Will va tourmenter sa mère mais aussi les médecins, qui n'auront apparemment pas toutes les réponses médicales. Son séjour dans l'Upside Down ne lui a visiblement pas fait de bien.

Eleven fera son grand retour, sans doute consciente du danger menaçant ses amis. Le personnage énigmatique affiche un tout nouveau look pour cette saison 2 et aura apparemment pas mal de comptes à régler vu sa colère palpable ! Pour le reste, il faudra encore patienter avant de regarder la saison 2 de Stranger Things disponible sur Netflix le 27 octobre. Et bonne nouvelle, on sait déjà que Stranger Things est renouvelé pour une troisième saison...