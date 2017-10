Stranger Things saison 2 : Season Premiere, un retour intense et prometteur (recap)

Nous y sommes. Après une longue attente, la série chouchoute et phare de Netflix fait son grand retour ! Pour vous remettre dans le bain, nous vous avions rappelé hier où la saison 1 avait laissé Will, Mike, Eleven. Aujourd'hui, la totalité de la saison 2 de Stranger Things est (enfin !) disponible pour notre plus grand bonheur. Et autant vous dire avec une certitude imprenable que vous n'allez pas être déçus ! L’épisode commence sur les chapeaux de roues puisqu’il s'ouvre sur un braquage masqué durant l’emblématique période d’Halloween. Dans la foulée, on découvre qu’une autre personne qu’Eleven a des pouvoirs. Elle s’appelle "Eight", et semble être la numéro 8.

Quand retentit la déjà culte bande originale de la série, on bénit le temps de s’être enfin écoulé. On y est. D’ailleurs, il ne faut pas attendre très longtemps avant que les problèmes ne reviennent. Alors qu’on retrouve enfin Will, Mike, Dustin, et Lucas dans une arcade de la ville où ils dépensent rapidement toutes leurs petites économies, on réalise que l’Upside Down n’est jamais très loin. Et c’est encore Will qui en paie les frais, avec ce qui ressemble à une hallucination terrifiante et très sombre...

À Pittsburgh, alors que les habitants y fêtent Halloween, les bruits de couloirs évoquent une enfant russe avec des dons psioniques.

Pendant ce temps, au collège, rien n’a changé. Nancy et son copain vivent toujours leur histoire platonique (désolée mais voilà) et réfléchissent à l’avenir. De nouveaux personnages arrivent en ville, dont Max, qui pourrait être celle qui comptabilise le meilleur score à Dig Dug, un des jeux d’arcades. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’est pas passée inaperçue aux yeux des quatre garçons.

Au fil des minutes, on réalise peu à peu que Will est loin d’être sorti d’affaire et qu'il est toujours sujet à des visions effrayantes. Aussi, on apprend également que le jeune garçon est suivi psychologiquement par des médecins, auxquelles il a parlé du monde à l’envers. "Je vais être honnête, cela va probablement empirer avant d’aller mieux." s’exprime le docteur auprès de Joyce, la mère de Will, lui rappelant que l’anniversaire d’événements traumatisants ravivent toujours l’angoisse. Si l’on souhaite profondément faire confiance au médecin qui soigne le jeune garçon, on découvre rapidement qu’il est de mèche avec le gouvernement, qui continue ses expériences avec l’Upside Down - dont l’ouverture du passage est située dans les mêmes lieux que la où est traité Will...

De leur côté, Nancy et Steve dînent enfin avec les parents de Barbara, qui ont décidé de vendre leur maison et d’engager un détective privé afin de retrouver leur fille disparue... Serait-ce l'homme qui évoque en début d’épisode auprès de l'agent Jim Hopper la piste des russes ayant enlevé une enfant aux pouvoirs psychiques ? Nancy est elle, dévastée à l’idée de voir les économies des parents de Barb disparaître pour une enquête perdue d’avance... On met point d’honneur à la bande originale qui est toujours aussi incroyable, fidèle à elle-même.

On découvre que Will se sent comme un "taré", ou du moins, qu'il est traité comme si il en était un. Mais il est vite rassuré par son frère Jonathan, qui sait trouver les mots. Être bizarre, c’est mieux. Le nouveau petit ami de la mère de Will est d’ailleurs assez particulier dans son genre, mais on apprécie déjà son côté rassurant et son soutien à la famille. Bon, pas sûr qu'il tienne le coup face aux péripéties surnaturelles qui entourent la famille...

Très vite, les choses commencent à dégénérer à nouveau du côté de Pittsburgh. Will est effrayé par l’Upside Down qui lui ouvre à nouveau ses portes.

Et si l’on aimait déjà l’agent Jim Hopper pour sa détermination et son engagement auprès des cinq personnages stars de la série, on l’aime encore plus lorsqu’on découvre qu’il a retrouvé Eleven et qu’il prend soin de la jeune fille ! Comment l’a-t-il retrouvé ? La réponse dans notre prochain récap en fin de journée ! En attendant, n'hésitez pas à vous délecter de la bande originale de la saison 2 de Stranger Things !