Ceux qui se réjouissaient du nouvel extrait de la saison 2 de Stranger Things où l'ont voit Eleven et Mike presque réunis ne pas sont pas au bout de leur - bonne - surprise ! Netflix, la célèbre plateforme de streaming qui nous a permis de découvrir la série événement, a dévoilé 9 nouveaux teasers du programme, chacun montrant un personnage d'Hawkins à travers un écran de surveillance. La ville fictive est donc remplie de caméras qui enregistrent les faits et gestes de Dustin, Eleven, Will, Mike et les autres. Une révélation qui soulève son lot de questions : ces caméras étaient-elles déjà là lors de la saison 1 ? Qui les a installées ? Et enfin, est-ce que l'un des protagonistes est au courant de leur présence ?

Autant de questions auxquelles va devoir répondre cette deuxième saison de Stranger Things, dont la bande originale est déjà disponible, qui sera mise en ligne sur Netflix le 27 octobre. En outre, les nouveaux épisodes auront également la lourde tâche de conserver l'ADN de la série - qui a fait son succès surprise - tout en insufflant suffisamment de nouveauté pour ne pas avoir l'impression de visionner une rediffusion. De nombreuses intrigues devront aussi trouver leur résolution telles que le changement de comportement de Will après son passage dans l'Upside Down ou encore la disparition d'Eleven.