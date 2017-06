Si l'on sait que les épisodes de la saison 2 de Stranger Things seront plus terrifiants que leurs prédécesseurs, les spoilers concernant la série phénomène de 2016 restent encore rares. Il faut dire que les attentes suite au succès colossal de la première saison sont palpables et s'il faut évidemment continuer d'appâter intelligemment les fans, les informations sur les intrigues à venir restent savamment contrôlées. Néanmoins, le cast de la série, présent à un événement Netflix qui se déroulait à Bervely Hills, s'est laissé aller à quelques révélations pour le site TVline sur la suite des aventures. Noah Schnapp (Will) et Finn Wolfhard (Mike) ont, en effet, déclaré que "Quelque chose de très perturbant allait arriver à Will dans les tous premiers épisodes de la deuxième saison de Stranger Things."

Rappelez-vous dans le final de la saison précédente, Will était revenu de l'Upside Down, quelque peu transformé. Un changement que va évidemment remarquer ses amis comme le déclare Gaten Matarazzo, l'interprète de Dustin "Ils réalisent que [Will] n'est pas bien mais il vont faire comme si de rien n'était." Quant à Mike, l'un des protagonistes principaux de la première saison, Finn Wolfhard qui a récemment repris une chanson des Gun's N' Roses, avoue que le départ d'Eleven a plongé son personnage dans une sorte de dépression : "Il a perdu tout goût à la vie. Il n'a personne pour qui se battre jusqu'à ce que, au fur et à mesure que la saison avance, il redevienne le héros des premiers épisodes." Vivement le 31 octobre !