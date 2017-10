Rappelez-vous, en 2016, Netflix avait annoncé le renouvellement de Stranger Things saison 2, qui pourrait en avoir plus de 4 au final, et avait dévoilé les titres des 9 épisodes au passage ("Madmax", "The Boy Who Came Back To Life", "The Pumpkin Patch", "The Palace", "The Storm", "The Pollywog", "The Secret Cabin", "The Brain" et "The Lost Brother"). Sauf que voilà, les fans avaient alors élaboré toutes sortes de théories à partir de ça et certains avaient visé juste. Les frères Duffer ont donc dû se remettre au travail en faisant quelques changements dans la saison 2 de Stranger Things. De nouveaux titres ont ainsi été mis en ligne dans un mystérieux teaser :

The story continues. New chapters on October 27. #StrangerThings pic.twitter.com/NPF1NPNQSt — Stranger Things (@Stranger_Things) October 9, 2017

On ne retrouve ainsi que 6 titres des 9 épisodes de Stranger Things saison 2, dont le jeu dérivé vient de sortir : "Madmax", "Trick Or Treat Freak", "The Pollywog", "Will The Wise", "Dig Dug" et "The Spy". Peut-être que les trois derniers sont toujours nommés "The Secret Cabin", "The Brain" et "The Lost Brother" ? Ou alors, les showrunners n'ont pas voulu les dévoiler pour éviter que de nouvelles théories ne gâchent le plaisir des téléspectateurs... Il faudra donc patienter jusqu'au 27 octobre prochain pour en savoir plus et regarder la saison 2 juste à temps pour Halloween. Autant dire qu'on trépigne d'impatience !