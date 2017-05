Les jours sans Stranger Things passent et sont de plus en plus durs à supporter. On se souvient l’été dernier du raz-de-marée qu’a provoqué la série produite par Netflix, elle avait touché notre corde nostalgique avec toutes ses références aux films fantastiques des années 80 mais avait aussi réveillé l’enfant qui avait peur du monstre du placard enfoui en nous. Si vous aviez déjà frissonné devant la poursuite du Demagorgon dans la saison 1 de Stranger Things, vous devrez encore plus vous cacher derrière la couette pour la saison 2. Selon Finn Wolfhard qui incarne le personnage de Mike, les épisodes à venir seront plus terrifiants ! « Cette saison sera beaucoup plus sombre, beaucoup plus orientée vers l’horreur. Je pense que les gens vont l’aimer encore plus que la saison 1 », a-t-il confié au Emmy Magazine.

Pour découvrir les nouveaux épisodes de Stranger Things il va falloir encore patienter un peu puisque la date de diffusion de la saison 2 a été fixée au 31 octobre 2017, pour Halloween comme par hasard ! On s’en doutait un peu mais Eleven sera bel et bien de retour et va même avoir droit à un nouveau look. Concernant les intrigues des nouveaux épisodes de Stranger Things, elles ont déjà été dévoilées et la saison 2 risque de ne pas être de tout repos pour la petite bande et les habitants de la ville de Hawkins.