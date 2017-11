Stranger Things saison 2 : Les acteurs donnent leurs conseils pour survivre dans l'Upside Down

Si un personnage a connu une mort horrible dans la saison 2 de Stranger Things, nombreux sont ceux qui ont survécu encore une fois au danger qui rôde autour de Hawkins. Vous avez toujours rêvé de vous rendre dans l'Upside Down (chacun son truc hein) ? Alors avant de partir à l'aventure, écoutez les conseils des stars de Stranger Things pour survivre dans ce milieu hostile. En interview pour EW, les acteurs de la série donnent en effet leurs astuces pour ressortir indemne de ce monde parallèle. "Soyez intelligent. Pensez avant d'agir. Soyez comme Rambo. Mettez votre bandana, votre lance-pierres, et tout le reste, soyez prêts.", conseille Caleb McLaughlin qui joue le rôle de Lucas.

Si Millie Bobby Brown (Eleven) est un peu plus pessimiste quant aux chance de survivre dans l'Upside Down ("Il n'y a pas d'astuces. Vous êtes foutus"), Noah Schnapp qui joue le rôle de Will est lui plus convaincant : "Restez confiant. Courez toujours loin du demogorgon. N'abandonnez jamais." Sinon vous pouvez aussi prendre le conseil de Virgin Radio : ne mettez jamais les pieds dans l'Upside Down ! Au moins vous êtes sûrs d'éviter les ennuis ! En attendant la saison 3 sur Netflix, découvrez le détail de la saison 2 que vous avez sans doute manqué et qui va vous briser le coeur.