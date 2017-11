Stranger Things saison 2 : Le détail que vous avez manqué et qui va vous briser le coeur

Il y a quelques jours, la série phare de Netflix faisait son come-back dans son intégralité. Les fans chanceux ont donc pu avoir le choix de binge-watcher (ou pas) la saison 2 de Stranger Things ! Si l'on vous annonçait des retrouvailles, un affrontement et un bal dans le season finale épique (binge-watcher, nous ?), on souhaite vous faire part d'un détail de la saison qui vous a probablement échappé. Préparez-vous à avoir le coeur brisé puisque cela concerne Eleven, Jim Hopper, et sa fille Sara. Si vous vous souvenez bien, dans la saison 1, nous découvrions sous forme de flashbacks que l'agent Hopper avait eu une fille du nom de Sara. Malheureusement, celle-ci est décédé jeune, emportée par la maladie. Mais Sara possédait un élastique à cheveux de couleur bleue, que Jim Hopper continue de porter, longtemps après la mort de sa fille. Mais ce n'est pas tout...

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a un détail que nous avons tous loupé, et qui nous affecte particulièrement. Si vous avez le sens de l'observation, vous aurait remarqué que ce même élastique bleu est porté par Eleven au bal d'hiver, lorsqu'elle danse un slow dans les bras de Mike. En effet, Jim Hopper a donc légué l'un des souvenirs les plus chers qui lui reste de sa fille, à Eleven. C'est une belle et émouvante façon de confirmer l'amour paternel que porte l'agent Hopper à la jeune fille interprétée par Millie Bobby Brown (qui sait rapper dans la vraie vie !). D'ailleurs, on découvre dans le season finale que ce dernier, qui a protégé pendant plus d'un an Eleven, obtient le droit officiel d'adopter la jeune fille. On craque !