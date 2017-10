Stranger Things saison 2 : La bande originale est déjà disponible

Les fans de Stranger Things comptent les jours jusqu'au retour tant attendu... Si la bande-annonce finale de la saison 2 a été dévoilée par Netflix récemment, il faudra encore patienter jusqu'au 27 octobre pour découvrir la suite des aventures de Mike Wheeler, Eleven, Dustin Henderson, Lucas Sinclair et Will Byers. Le plus dur a été fait ! En attendant de pouvoir savourer du pop-corn devant les nouveaux épisodes, les équipes de la série ont pensé que dévoiler la BO de la saison 2 permettrait aux accros de Stranger Things de prendre leur mal en patience. Et ils avaient raison ! Découvrez les 34 pistes ci-dessous.

Composée une nouvelle fois par les membres du groupe S U R V I V E, Kyle Dixon et Michael Stein, la bande originale de Stranger Things saison 2 devrait vous donner des frissons avant le retour de la série. Que ça soit "Walkin in Hawkins", "Eight Fifteen", "The First Lie", "I Can Save Them", "Looking for a Way Out", "In the Woods", "She Wants Me to Find Her" ou "To Be Continued", tous les morceaux présents sur cette BO vont vous replonger en un instant dans l'univers incroyable de Stranger Things. Une édition spécial Halloween avec quelques bonus est également disponible sur iTunes/Apple Music. Rendez-vous le 27 octobre pour les épisodes de la saison 2 ! Et n'hésitez pas à revoir cet extrait inédit dévoilé à la Comic Con de Londres.