Stranger Things saison 2 : Finn Wolhard (Mike) reprend Guns N' Roses

Devant le succès mondial de Stranger Things, Netflix a bien entendu commandé une deuxième saison pour sa série réalisée par les Frères Duffer. La saison 1 mettait en scène la mystérieuse disparition du jeune Will Turner dont la bande de copains décide d’entreprendre elle-même la recherche. Durant leur enquête, ils rencontrent Eleven (El) qui n’est définitivement pas une enfant comme les autres… Stranger Things est le genre de série qui touche à notre corde nostalgique, elle nous rappelle les films fantastiques des années 80 et réveille l’enfant apeuré par le monstre du placard en nous. On ne peut être qu’attendri par la joyeuse équipe de gamins parmi laquelle on retrouve Mike, interprété par Finn Woldhard. Sachez que quand il n’est pas sur les plateaux de tournage, l’acteur de 14 ans fait également de la musique. La preuve en images !

Il y a quelques mois, Finn Wolfhard de Stranger Things se montrait hyper convaincant dans le clip Sleep In The Heat de Pup. Il avait ensuite posté une vidéo de lui entrain de reprendre Salad Days de Mac DeMarco et avait été félicité par le chanteur lui-même. Le week end dernier, il donnait un concert de charité Strange 80’s à Los Angeles et nous a de nouveaux montré ses talents de musicien en reprenant notamment Sweet Child of Mine de Guns N’ Roses. Malgré son jeune âge, Finn nous montre ici qu’il a tout d’une rock star ! La prochaine étape ? Il aimerait bien sortir un album ou un EP !