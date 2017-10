Après la parenthèse consacrée exclusivement à Eleven avec The Lost Sister, le combat contre les Dermorgogons reprend dans The Mind Flayer, l'épisode 8 de la saison 2 de Stranger Things. Enfermés dans le laboratoire d'Hawkins, Joyce, Hopper, Mike, Will, Bob et le doc Owens essaient à tout prix d'échapper aux monstres qui tuent tous ceux qui ont le malheur de se trouver sur leur chemin. Le chaos est sans nom d'autant que l'électricité a sauté rendant l'ouverture des portes automatiques désormais impossible. Bob propose de rentrer manuellement dans le système électrique afin de faire sortir les "prisonniers". Le plan est dangereux néanmoins le fiancé de Joyce parvient à l'accomplir ! Mais alors qu'il est sur le point de sortir du bâtiment, il est attaqué et dévoré par un Dermogorgon sous les yeux de Joyce.

A l'extérieur, Dustin, Lucas, Steve et Max se rapprochent du laboratoire et y retrouvent également Jonathan et Nancy. Tous se retrouvent chez Joyce pour tenter de trouver le moyen de tuer le Shadow Monster. C'est Mike qui finit par trouver la solution : comme nous l'avons appris dans le bien nommé épisode The Spy, Will est devenu un espion pour l'ennemi. Aussi propose-t-il de l'enfermer dans un endroit inconnu afin de lui soutirer des informations sans que lui n'en donne à son "maître". Les héros décident de vider l'abri de jardin des Byers et d'en colmater les ouvertures afin de désorienter le jeune garçon. Le plan semble fonctionner : bien qu'il soit pris en otage dans son propre corps par le monstre, le garçonnet arrive à communiquer avec ses amis en utilisant le code morse.

Malheureusement, la sonnerie de téléphone "réveille" Will qui n'a d'autre choix que d'indiquer sa position au Shadow Monster et à ses mignons. Malgré les efforts de nos héros, des dizaines de Dermagorgons se dirigent vers les Byers. Paniqués et peu préparés à se défendre, Mike, Joyce, Nancy, Steve, Lucas, Dustin, Max et le Shérif Hopper pensent leur dernière heure arrivée. C'est sans compter sur l'intervention parfaitement chronométrée d'Eleven, de retour de Chicago après avoir retrouvé sa "sœur" dans l'épisode précédent. Une arrivée ô combien bienvenue avant le season finale de la saison 2 de la série de Netflix !