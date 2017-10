Avec la fin peu optimiste de The Spy, l'épisode 6 de la saison 2 de Stranger Things, les frères Duffer - les co-créateurs de la série de Netflix - auraient pu continuer à nous faire trembler avec un chapitre tout aussi intense. Mais cela aurait été mal connaître les nouveaux génies de la télévision qui ont voulu ménager le suspens et nous offrir une intrigue uniquement concentrée sur Eleven et loin de Hawkins. Après avoir retrouvé sa mère, la jeune héroïne se dirige donc vers Chicago pour reprendre contact avec sa "sœur", Eight, que l'on a découvert dans l'incroyable scène d'ouverture du season premiere.

Eight se nomme Kali et son pouvoir diffère de celui d'Eleven : elle est capable de donner des hallucinations aux gens. Un pouvoir qui, on l'a vu, lui a permis de sortir son gang d'une terrible course-poursuite avec la police. Si le personnage joué par Millie Bobby Brown est froidement accueillie par les différents membres du groupe, elle est rapidement défendue par Kali qui se rappelle des moments partagés avec Eleven dans la chambre arc-en-ciel. Une connivence que la jeune délinquante ne tarde par à mettre à profit : elle veut utiliser les pouvoirs de sa "sœur" pour retrouver les personnes impliquées dans leur enlèvement et leur faire payer leurs actions.

D'abord réticente, Eleven se laisse finalement convaincre, contente d'avoir retrouvé une nouvelle "famille". Mais Kali est très différente de la jeune fille : plus violente et bien plus sauvage. Aussi, lorsqu'elle retrouve l'un des bourreaux, elle souhaite l'éliminer. Eleven est à ses côtés jusqu'à ce qu'elle découvre que des jeunes enfants sont présents dans l'appartement. Elle stoppe alors les agissements de Kali provoquant ainsi sa colère. De retour au QG du gang, la jeune héroïne "voit" Hopper et Mike en danger et décide de retourner à Hawkins pour aider ses proches. Cet épisode un peu particulier - et marqué par une bande-originale toujours aussi travaillée dans la saison 2 de Stranger Things - laisse présager une suite intense à deux chapitres du season finale ! La suite au prochain récap !