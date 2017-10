Stranger Things saison 2 : Episode 6 « L'Espion », perte de mémoire (récap)

Le suspense est à son comble ! Alors qu’on en a découvert un peu plus sur Onze et son mystérieux passé dans le précédent épisode nommé « Dig Dug », l'épisode suivant nommé "l'Espion" marquera un tournant dans la relation Nancy / Jonathan. Toujours ensemble sur la trace de ce qui a tué Barbara, ces derniers rendent visite à Murray qui est certain que les deux sont ensemble, ce qui les fait réfléchir. Les deux "amis" partagent alors leur première nuit ensemble. Le cas de Will s'aggrave de plus en plus au grand dam de sa mère et des médecins. Ces derniers comprennent que Will commence à perdre gravement la mémoire et que ses souvenirs s'effacent peu à peu.

Owens et les médecins s'occupant de Will apprennent également que ce dernier partage une connexion si forte avec le monstre de l'ombre d'en bas qu'il ressent même lorsque ce dernier est attaqué par le feu. Dustin quant à lui fait appel à Steve, Lucas et Max afin de retrouver Dart, transformé en demogorgon. Alors que l'au-delà continue de se propager, Will indique aux soldats un endroit important où la bête ne veut pas qu'il aille. Ces derniers retournent alors où Hopper était retenu prisonnier avant de se retrouver encerclés par les demogorgons qui étaient avant à la poursuite de Steve, Dustin, Lucas et Max. Tout cela n'était qu'un piège où Will a joué le rôle de pion principal ! La dernière scène montre les demogorgons arrivant jusqu'à la salle d'observation ...et ça promet pour la suite !