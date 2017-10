Stranger Things saison 2 : Episode 5 «  Dig Dug », les origines de Onze (récap)

La saison 2 de Stranger Things s’annonce plus passionnante que jamais ! Alors que la saison 1 avait fait un carton sur la plateforme streaming Netflix, la saison 2 vient d’être dévoilée ce week-end et promet de nombreux rebondissements. Dans les épisodes précédents on découvre qu’une nouvelle force surnaturelle bouleverse la ville de Hawkins et en particulier Will qui se trouve avoir une connexion surnaturelle avec celle-ci. Alors que Jonathan et Nancy veulent à tout prix savoir ce qui est arrivé à Barbara, ils découvrent que Murray de l’episode 1 n’est pas tout à faire innocent. Cependant, l’une des plus grosses révélations de l’épisode est sans doute le passé de Onze.

Le passé de Onze devient de plus en plus clair au fur et à mesure des épisodes ! La jeune fille se connecte à sa mère nommée Terry afin de comprendre le sens des différents mots « respire, tournesol, arc-en-ciel, 450 » qu’elle ne cesse de prononcer. On découvre alors que cette dernière n’a donné naissance à Onze (« respire »), de son vrai nom Jane, que pour qu’elle puisse être prise et élevée par le Dr Martin Brenner. Alors qu’elle récupérait des forces dans une chambre remplie de tournesols, Onze a été mise à part derrière une porte marquée par un arc-en-ciel. Après que sa fille ait été prise, Terry a reçue un électrochoc au cerveau, la machine étant réglée sur 450. Si le voile semble peu à peu se lever sur les mystères qui entourent Onze, il semblerait qu’on entende également très bientôt parlé de Kali, la punk aux pouvoirs similaires à ceux de Onze que l’on a découvert dans l’épisode 1. Ça promet ...