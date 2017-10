Dans l'épisode 3 de la saison 2 de Stranger Things, un mousquetaire pas comme les autres débarquait à Hawkins. Un mousquetaire à quatre pattes qui grandit à vue d’œil et qui ressemble de plus en plus au Dermagogon qui a enlevé Will dans la saison 1. Malgré l'attachement de Dustin pour cette bête étrange - il va jusqu'à cacher à ses amis qu'il l'a retrouvé, de peur qu'ils ne le lui prennent - le jeune garçon comprend qu'il est peut-être la clé aux problèmes de Will. Poussé inconsciemment par Mike, il réalise qu'il ne peut garder son nouveau compagnon. Et alors qu'il retourne dans sa chambre pour récupérer la bête, il découvre que celle-ci a mué, se transformant en un monstre imposant...qui a mangé le chat de la mère de Dustin !

Lassés des agissements du laboratoire d'Hawkins, Nancy et Jonathan élaborent toute une mise en scène afin de révéler au monde la vraie nature de leurs expériences et leur culpabilité dans la mort de Barbara et l'enlèvement de Will. Ce dernier, d'ailleurs, est au plus mal après avoir été complètement envahi par le shadow monster (le monstre-ombre ?) : il ne supporte plus la chaleur et se comporte de manière étrange. Inquiets, Joyce et le shérif Hopper lui demandent de dessiner ce qu'il a vu, à défaut de trouver les mots juste pour expliquer ce qui lui arrive. Il se met à dessiner frénétiquement ce qui, au premier abord, semble n'être que des gribouillages mais qui, mis bout à bout, donne un gros indice au policier. Hopper se rend sur le terrain où sont mortes les citrouilles et découvre une entrée vers l'Upside Down.

Laissée seule, Eleven n'a d'autre choix que de nettoyer le chalet qu'elle a partiellement dévasté après avoir vu Mike s'amuser avec Max. Alors qu'elle s'exécute, elle découvre une trappe menant à un sous-sol : à l'intérieur, des dizaines d'archives, dont une boîte "Hawkins Lab". Elle passe en revue les différents dossiers et tombe finalement sur le sien et découvre sa véritable identité! Le personnage joué par Millie Bobby Brown s'appelle en réalité Jane et sa mère : Terry Ives. Utilisant ses pouvoirs, la jeune héroïne entre en contact avec elle et découvre une femme amorphe, absente et répétant sans cesse les mêmes mots. Va-t-elle chercher à la rencontrer ? La réponse dans notre prochain récap ! En attendant, vous pouvez écouter l'excellente bande-originale de la saison 2 de Stranger Things !