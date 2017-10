The Pollywog reprend exactement où l'épisode 2 de la saison 2 de Stranger Things s'était arrêté : avec la découverte d'une chose étrange dans la poubelle de Dustin. Téméraire, le garçon n'hésite pas à fouiller dans les ordures pour trouver un animal inconnu : une sorte de limace bruyante qu'il nomme D'Artagnan, "Dart" pour les proches. Très fier, il l'amène à l'école pour la montrer à Mike, Lucas, Max et Will mais ce dernier ne tarde pas à faire le rapprochement : Dart ressemble au vers qu'il avait recraché dans le season finale de la saison 1. Dustin s'étant déjà attaché à l'animal, il refuse de le confier à ses amis de peur qu'ils ne lui fassent du mal.

Sentant que Mike a besoin d'elle, Eleven s'échappe du chalet pour le retrouver. Après une rencontre étrange avec une mère de famille qui ne tarde pas à alerter la police, la jeune fille se rend au collège pour retrouver notre héros. Et alors qu'elle l'entend à quelques mètres d'elle dans le gymnase, elle le découvre s'amusant - innocemment - avec Max sur son skateboard. Folle de jalousie, elle utilise ses pouvoirs pour faire tomber sa rivale puis s'enfuit rapidement avant que Mike ne puisse la rattraper. De retour au chalet, elle doit affronter la colère du shérif Hopper qui a eu vent de son escapade. Mais Eleven ne veut rien écouter et, de désespoir, commence à détruire le chalet.

Après sa rupture avec Steve, Nancy se rapproche de Jonathan. Elle ne parvient pas à reprendre une vie normale après la mort de Barbara tout comme le jeune homme qui ne réussit pas à retrouver une existence paisible après le passage de son petit frère dans l'Upside Down. A propos d'Upside Down, le shérif Hopper comprend que la contamination des citrouilles a un rapport avec le laboratoire d'Hawkins et le monde à l'envers qu'il cache. Enfin, dans une ultime hallucination, Will décide ne pas fuir face au monstre qui le hante mais bel et bien de l'affronter. Mauvaise décision, la créature de l'ombre s'attaque au jeune garçon et prend possession de son corps ! Que va-t-il arriver au jeune héros ? La réponse dans notre prochain récap de la série de Netflix cet après-midi ! En attendant, vous pouvez vous divertir avec le jeu Stranger Things !