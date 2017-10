Stranger Things saison 2 : Episode 2, rien ne va plus à Hawkins pour Halloween ! (récap)

Comme promis, après vous avoir fait le récap du Season Premiere intense et prometteur de la saison 2 de Stranger Things, on revient avec celui de l'épisode 2, intitulé "Des bonbons ou un sort, espèce de taré". Celui-ci démarre fort et reprend directement là où s’est terminée la saison 1. On y découvre ce qu’il s’est passé lorsqu’Eleven a atterri de l’autre côté, dans l’Upside Down et comment elle s’en est sortie. La réponse est plutôt simple : grâce à ses pouvoirs qui lui ont permis de se créer un passage vers le monde réel. Eleven fait part de son envie à Jim de fêter Halloween et de quémander des bonbons comme une vraie enfant. Ce dernier refuse de prendre ce risque mais achètera des bonbons. Un bon com-promis ! Pour Halloween, Will, Dustin, Mike et Lucas décident de se déguiser en ghostbusters. Petit problème : ils sont les seuls à montrer de l'engouement dans leur collège.

De son côté, Joyce est perturbée par le dessin sombre et inquiétant de Will, qui affirme que ce n’est que son imagination. Mais Joyce n’en est pas si sûre.

Jim et elle se remémorent alors le bon vieux temps lorsqu’ils étaient ensemble. En parallèle, le gouvernement continue ses expériences dans l’Upside Down tandis que Nancy est elle, rongée par la culpabilité de savoir que Barbara est morte, et de laisser ses parents remplis d’espoir dans l’ignorance. Steve la rassure. Lucas et Dustin font leur première approche auprès de Max, qui les traite de harceleurs. Mais leur bizarrerie finit par intriguer la jeune fille. Dans cet épisode, on en apprend d'ailleurs plus sur le quotidien de Max, qui semble avoir un frère un tantinet pervers narcissique et dérangé, qui a presque failli renverser Lucas, Mike et Dustin en voiture. Les habitants de la ville commencent à se plaindre en masse de la contamination des plantations de citrouilles, qui semble être étroitement liée à l’Upside Down... Jim Hopper est sur le coup. C’est enfin le soir d’Halloween à Hawkins et les 4 garçons démarchent les habitants : "Un bonbon ou un sort ?". Ils retrouvent Max, qui rejoint le groupe pour cette folle soirée sous le signe de l’horreur.

De leur côté, les adolescents font leur soirée avec pour seuls carburants : musique et alcool ! Steve et Nancy se disputent car Nancy boit pour noyer ses problèmes. " Tu agis comme si on avait pas tuer Barbara" affirme la jeune femme, avant de laisser comprendre à Steve qu’elle ne l’aime pas. C’est Jonathan qui finira par la ramener saine et sauve chez elle. On découvre dans la foulée qu'Eleven et Hopper communiquent en morse.

Alors qu’il était avec le reste du groupe, Mike se retrouve à nouveau dans le monde parallèle, seul et terrorisé. On se demande alors : voyage-t-il vraiment entre l’Upside Down et le monde réel ou est-il victime de violentes hallucinations ? Will se confie à Mike sur ses visions, et Mike avoue qu’Eleven lui manque et qu’il pense la voir de temps à autre. "Je perds la tête."

Eleven tente d’entrer en contact avec lui, mais renonce, très attristée. Enfin, Dustin découvre quelque chose dans la poubelle de son jardin... Serait-ce une entrée direct vers l’Upside down ? La suite, dans notre prochain recap !