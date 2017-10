Les aficionados de Stranger Things ont dû prendre leur mal en patience pour découvrir la suite des aventures de ces Goonies des temps modernes. Diffusée à l'été 2016, la série événement de Netflix sera de retour vendredi 27 octobre avec, espère-t-on, des réponses aux questions laissées en suspens dans le final de la saison une. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de revisionner les premiers chapitres, voici un petit rappel des faits.

Dans le dernier épisode de la première saison, Eleven disparaissait de Hawkins. Usant ses pouvoirs télékinétiques pour venir à bout du Demogorgon, elle s'était évaporée en de multiples particules. Apparaissant dans la seconde et dernière bande-annonce de la saison 2 de Stranger Things, nous savons qu'elle n'est donc pas morte, pour autant, nous ignorons comment elle a pu se régénérer. En outre, dans le season final, on voyait également le shérif Hopper déposer les gaufres préférées de la jeune fille dans les bois. Dans le simple espoir qu'elle les trouve ou bien le policier sait-il des choses que nous ignorons ?

L'enlèvement de Will avait été le point de départ de la première saison de Stranger Things et sa délivrance, la conclusion. Ou presque... Son passage dans l'Upside Down a laissé des séquelles chez le garçon que l'on a vu recracher une sorte de limace dans les toutes dernières minutes du season finale. Le jeune héros était également envahi par des images horribles de son "ravisseur" dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Ces traumatismes vont-ils constituer un danger pour Mike, Dustin et Lucas ? En outre, dans les teasers de la saison 2 de Stranger Things où l'on voyait clairement quelqu'un surveiller les habitants de Hawkins, Will subissait des examens... pour quels résultats ?

Dans le season finale de la saison 1 de Stranger Things, Joyce avait dénoncé au journal local les agissement illégaux du Hawkins Lab. Cela signifie-t-il que l'établissement a fermé et que l'entrée de l'Upside Down est laissée sans surveillance ? Malgré l'attirance évidente qu'elle avait pour Jonathan Byers, Nancy avait préféré poursuivre sa relation avec Steve. Mais tout n'est peut-être pas perdu pour l'adolescent torturé : certains teasers des prochains épisodes ont montré un rapprochement évident entre la sœur de Mike et le frère de Will. Et restant sur la thématique des sentiments : comment Mike va-t-il vivre la disparition d'Eleven alors qu'il avait finalement eu le courage d'embrasser la jeune fille dans le dernier épisode de la saison 1 ? Plus que quelques heures avant d'avoir un début de réponse à toutes ces questions !