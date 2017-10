A quelques jours de la mise en ligne de la saison 2 de Stranger Things, Netflix continue de nous teaser pour faire monter notre impatience ! Après l'extrait inédit dévoilé à la Comic Con de Londres, c'est aujourd'hui une nouvelle scène que la célèbre plateforme de streaming nous offre. Une vidéo de quelques secondes où l'on voit Mike être interrogé par la police à propos d'Eleven alors que celle-ci semble se trouver à l'extérieur de la maison des Wheeler... ou bien est-ce le jeune garçon qui imagine sa présence ? Décidé à la protéger coûte que coûte, il tient tête aux forces de l'ordre et refuse de leur dire où la jeune fille pourrait se trouver.

Dire que la saison 2 de Stranger Things est attendue serait un euphémisme tant les premiers épisodes ont créé un événement absolument incroyable autour de la série. Salué pour ses nombreuses références à la pop-culture et une maîtrise impeccable de son intrigue, le programme a été le succès surprise de l'été 2016 et a permis à ses jeunes acteurs de devenir les nouvelles coqueluches d'Hollywood, Millie Bobby Brown en tête. L'interprète d'Eleven, au centre de la bande-annonce finale de la saison 2 de Stranger Things, est depuis extrêmement sollicitée et figure notamment au générique du prochain Godzilla : King of Monsters.