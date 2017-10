Après avoir trouvé comment sauver Hawkins des Dermodogs et du shadow monster, les héros mettent à exécution un plan ingénieux. Première étape : expulser le monstre du corps de Will. L'envahisseur aime le froid ? Joyce a l'idée de lui envoyer de la chaleur pour le chasser. Direction le chalet de Hopper - un lieu inconnu pour le jeune garçon qui ne peut alors pas donner d'indications à son "maître" - avec Nancy et Jonathan qui transforment la maison en île des Caraïbes. Mission accomplie, le monstre quitte le corps du jeune Will non sans quelques souffrances pour le jeune garçon et une superbe démonstration d'acteur pour Noah Schnapps.

A la fin de The Mind Flayer, l'épisode 8 de la saison 2 de Stranger Things, Eleven débarquait chez les Byers après avoir vu que Mike et Hopper avaient besoin d'elle. Un retour qui chamboule le jeune Mike qui avoue à la jeune fille lui avoir parlé tous les jours. Mais la situation leur laisse peu de temps pour savourer leurs retrouvailles : l'héroïne doit refermer le pont qui lie l'Upside Down à Hawkins. En route pour le laboratoire avec Hopper, ce dernier s'excuse pour son comportement hyper-protecteur et l'explique par la peur de perdre Eleven, de la même manière qu'il a perdu sa fille. Un moment émouvant entre les deux personnages. Mais là encore, le devoir les appelle ! Et face à la tâche immense, la jeune fille se sert des conseils de Kali et utilise sa colère pour décupler ses pouvoirs.

Un mois plus tard, tout semble rentrer dans l'ordre. Alors que le collège d'Hawkins se prépare à fêter l'hiver avec son bal annuel, on voit Mike, Dustin, Lucas et Will se mettre sur leur 31 pour aller faire tourner les têtes des jeunes filles...ou presque ! Si Lucas parvient maladroitement à inviter Max à danser, Dustin - avec une coupe de cheveux improbable - n'a pas grand succès. Remarquant sa détresse, Nancy - qui s'occupe de l'organisation - le rejoint sur la piste. Quant à Mike, il parvient à embrasser Eleven ! Barbara est enfin "vengée" : l'histoire de déchets toxiques mise au point par Jonathan, Nancy et Murray dans l'épisode intitulé Dig Dug a créé un véritable scandale ! Et alors que tout semble bien se terminer, le dernier plan de ce season finale de la saison 2 de Stranger Things montre une réalité alternative dans laquelle le shadow monster, plus imposant que jamais, menace le collège d'Hawkins !