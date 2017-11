Netflix a eu du flair de renouveler Stranger Things pour une troisième et quatrième saison avant la diffusion de la seconde salve d'épisodes ! Très discrète sur les performances de ses séries, la célèbre plateforme de streaming n'a pas dévoilé les chiffres exacts réalisés par son "poulain", mais l'institut américain de mesure des audiences, Nielsen, a réalisé une étude qui nous permet d'y voir plus clair. Ce sont environ 15,8 millions de personnes qui ont visualisé le season premiere de la saison 2 de Stranger Things dans les trois jours après sa mise en ligne et 361 000 abonnés qui ont regardé les 9 épisodes dans les premières 24 h.

Si ces chiffres s'avéraient exacts, le premier épisode de la saison 2 de Stranger Things battrait l'audience du season premiere de la saison 8 de The Walking Dead, qui voyait une horde de walkers attaquer Negan, avec ses 11,4 millions de téléspectateurs et serait à peine derrière les 16,1 millions du premier chapitre de la saison 7 de Game of Thrones. De quoi rendre fiers les frères Duffer, les deux co-créateurs du succès de Netflix, qui, en seulement deux saisons, rivalisent avec les poids lourds du paysage télévisuel américain qui ont, en outre, beaucoup plus d'épisodes à leur actif. Petite série est déjà devenue bien grande !