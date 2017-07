Prêts à pénétrer une nouvelle fois le monde parallèle de Stranger Things ? Alors que Game of Thrones a repris du service sur HBO ce week-end, il y a une autre série dont le retour est très attendu cette année... Stranger Things ! Après une première saison magistrale, ceux qui ont découvert Eleven et ses acolytes en redemandent toujours plus. Ça tombe bien puisque la série de fantastique reviendra avant la fin de l'année sur la plate-forme de vidéo à la demande ! À quoi peut-on s'attendre pour les prochains épisodes ? Millie Bobby Brown (Eleven) reviendra-t-elle un jour ? L'acteur David Harbour a profité d'une interview accordée au site Deadline pour donner quelques indices...

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) 11 juillet 2017

Déjà avant toute chose, bonne nouvelle : la date de diffusion de la série a été avancée de quelques jours ! Que nous réserveront les neuf nouveaux épisodes ? L'interprète du shérif Hopper explique : "La saison 2 va vous surprendre et je pense que vous allez l'adorer. On retrouve la magie de la saison 1 - avec des touches à la Spielberg - celle qu'on retrouve dans les films Amblin, mais elle sera aussi très différente." Il se murmure que de nombreuses nouveautés seront au programme : un nouveau monstre à affronter, de nouveaux décors (une nouvelle ville ?), de nouveaux personnages... On est déjà prêts pour le retour de Stranger Things le 27 octobre prochain !