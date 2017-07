C'est lors du Comic Con de San Diego que la nouvelle est tombée... Le cast de Stranger Things avait régalé les fans d'un trailer de la saison 2 fascinant et "Michael Jacksonien" et s'en étaient allés donner quelques interviews à des grands médias américains. C'est d'ailleurs à TVline et à son célèbre journaliste Michael Ausiello que David Harbour, l'interprète du Sherif Hopper dans la série de Netflix, a avoué que le programme surnaturel avait une date de fin qui pourrait être très proche : "On n'a pas une intrigue ouverte comme The Walking Dead. Tous ces personnages ont une fin bien spécifique. On va vous donner quelque chose de drôle puis on va s'en aller avant que les gens en aient marre. Nous avons une histoire très précise à raconter."

L'acteur américain a ensuite avoué que les créateurs de la série, les frères Duffer, lui avaient révélé cette date de fin mais qu'il ne pouvait pas la communiquer (!). Pour autant, compte tenu du synopsis de la série, on imagine mal comment elle pourrait continuer au-delà de la saison 2, voire tout au plus de la saison 3. Une saison 2 de Stranger Things, ayant récemment sa nouvelle date de diffusion, qui, toujours selon David Harbour, pourrait décevoir quelques fans : "En général, je pense que les gens vont plutôt être contents, mais certains auront des attentes qui ne seront pas comblées. Les gens qui s'attendent à un calque de la saison 1 vont être déçus. En lisant les cinq premières minutes du scénario, j'ai réalisé que nous avions ouvert un tout nouveau monde et que ces personnages pouvaient aller dans une direction complètement inattendue !"