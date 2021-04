Stranger Things qui débarquera en 2022, la date de sortie de Downton Abbey 2 et l'ultime saison de Pose... Les news série de la semaine !

Stoppé en raison des restrictions sanitaires imposées par la crise du coronavirus, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a finalement repris en ce début du mois d'octobre. Une bonne nouvelle pour les fans du programme qui ne retrouveront toutefois leurs personnages favoris qu'en 2022 ! En effet, alors que certains espéraient une sortie à l'automne de cette année, l'acteur Finn Wolfhard, qui interprète Mike Wheeler dans la série, a confirmé dans une récente interview qu'il faudrait encore s'armer d'un peu de patience. "La saison 4 ? Elle devrait sortir l'année prochaine, espérons-le" précise t-il sans en révéler davantage. Une déception pour les millions de personnes qui attendent avec impatience la suite de l'une des séries les plus populaires de la plateforme Netflix.

Plus ou moins éloquent sur la suite de son show, Finn Wolfhard s'était également confié au média CBC Listen sur le ton de la quatrième saison: "Chaque saison, la série devient de plus en plus sombre. Vraiment, je dirai qu'avec la saison 3, on était déjà dans la saison la plus sombre qu'on ait faite, avec des rats qui explosent et tout. Mais franchement, la saison 4, jusqu'à présent, c'est la saison la plus sombre qui soit". Le jeune comédien de 18 ans a ainsi trouvé les bons mots pour ne rien révéler de l'intrigue tout en mettant l'eau à la bouche des nombreux fans du show... Encore un peu de patience !

En 2015, après seulement six saisons, Julian Fellowes décidait de mettre fin à Downton Abbey. Une nouvelle bien triste qui laissait, à l'époque, des millions de fans dans le désarroi. Du moins, ce fut le cas jusqu'en 2019, date de sortie de l'adaptation au cinéma de la série britannique devenue iconique en seulement quelques années. Porté par les 192 millions de dollars de recette au box-office du premier film, ce projet devrait être réitérer avec la sortie, le 22 décembre 2021, d'un deuxième long-métrage. Et ce n'est pas tout.

En effet, comme le précise un tweet dévoilé ces derniers jours sur le compte officiel de la série, tout le casting devrait être réuni dans Downton Abbey 2. Maggie Smith, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern et les autres seront également rejoints par de nouveaux arrivants tous aussi prestigieux les uns que les autres : Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye et Dominic West. En effet, concernant la célèbre actrice actrice française et mère de Laura Smet, cette dernière pourrait incarner une vieille amie de Violet Crawley venant lui rendre visite dans son fief de Downton. C'est en tout cas ce que précisent les rumeurs concernant ce choix de casting totalement dingue. Il faudra tout de même s'armer de patience avant de découvrir le deuxième film de la série. On a hâte !