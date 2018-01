Stranger Things et la musique, c'est une longue histoire. Pendant que certains acteurs jouent dans des clips, d'autres ont carrément un groupe. C'est notamment le cas de Gaten Matarazzo qui ne s'est pas privé de reprendre les Foo Fighters, Paramore et Fall Out Boy lors d'un concert donné dans le New Jersey. A 15 ans, l'acteur est aussi bon devant une caméra que sur une scène. Lors du Stone Pony, le jeune acteur a performé devant une foule (assez conséquente).

Au programme, Sugar We're Going Down de Fall Out Boy (à retrouver sur l'album From Under the Cork Tree, 2005), Misery Business de Paramore (issu de Riot!, 2007) ou encore Everlong - l'un des classiques de Foo Fighters. Alors on vous l'accorde, on ne retrouvera pas son groupe sur scène dans des festivals comme le Download. Mais pour l'instant, c'est un excellent début pour l'acteur ! Qui sait, peut-être qu'un jour, on achètera ses albums !