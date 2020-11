Stranger Things : Netflix dévoile des indices sur le premier épisode de la saison 4 (PHOTOS)

Stoppé en raison des restrictions sanitaires imposées par la crise du coronavirus, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a finalement repris en ce début du mois d'octobre. Une bonne nouvelle pour les fans du programme qui devraient pouvoir retrouver leurs personnages favoris d'ici quelques mois. Alors que les récents clichés du tournage et les indices nous en apprennent davantage sur la suite des aventures de Mike, Eleven, Dustin et les autres, Netflix vient de dévoiler des informations inédites concernant le premier épisode du nouveau chapitre de la série. Comme on peut le voir sur une publication Twitter (ci-dessous), il semblerait que "The Hellfire Club" soit le titre du premier chapitre. On retrouve également une photo de l'un des acteurs portant un sweat sur lequel on peut voir le logo de ce mystérieux intitulé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est flippant. On distingue ainsi un dessin dès plus glauque puisqu'il met en avant un personnage démoniaque avec la peau rouge, des crocs de vampire et des cornes jaunes. Le tout est entouré d’épées enflammées et de dés polyédriques. Un clin d'oeil évident à Donjons et Dragons, auquel les jeunes héros de Stranger Things adorent jouer.

Stranger Things saison 4 épisode 1 : pic.twitter.com/DLy7KIYdvF — Netflix France (@NetflixFR) November 9, 2020

Mais alors qu'en est-il réellement de ce "Hellfire Club" ? Malheureusement, rien a été officiellement révélé pour le moment. Si il est clairement question de la bande-dessinée X-Men, il semblerait donc qu'il y ait un lien entre l'histoire de ce club qui a tenté de séduire Jean Grey (une héroïne Marvel) pour la faire basculer vers le côté obscur et l'intrigue de la prochaine saison de Stranger Things. Quant à savoir si c'est la même chose qui se produira pour Eleven (Millie Bobby Brown), il faudra patienter encore quelques mois puisque la quatrième saison du programme ne devrait débarquer qu'en 2021 !