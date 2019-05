Stranger Things : Millie Bobby Brown reprend Panic! At The Disco, Lorde, Lizzo… en battle contre Jimmy Fallon (VIDEO)

À seulement 15 ans, Millie Bobby Brown dégage une énergie et un charme incroyable. L’actrice n’est pas seulement la star de la série Stranger Things, elle brille également sur les plateaux télé. Invitée dans The Tonight Show de Jimmy Fallon, la jeune Britannique s’est lancée dans une battle de musique incroyable avec l’animateur. Durant cette séquence géniale, elle a notamment repris du Panic! At The Disco, Lorde, Lizzo, Carly Rae Jepsen ou encore Gwen Stefani. Et on dirait bien qu’elle a remporté la bataille haut la main !

Retrouvez Millie Bobby Brown pour son premier rôle au cinéma à l’affiche de Godzilla II - Roi des Monstres, actuellement en salles et cet été dans la saison 3 de Stranger Things qui sera diffusée le 4 juillet prochain. Un nouveau trailer a été dévoilé, et il est à visionner par ici !