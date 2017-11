Où la saison 1 de Stranger Things avait-elle laissé Eleven, Mike, Will et les autres ? Pour ceux qui n'ont toujours pas commencé la nouvelle saison sur Netflix (disponible depuis le 27 octobre), il est encore temps de faire une séance de rattrapage. Et cette fois, elle est très originale ! Invitée sur le plateau de Jimmy Fallon pour promouvoir les nouveaux épisodes de Stranger Things, Millie Bobby Brown a encore montré tous ses talents de rappeuse puisqu'elle a offert au public du Tonight Show un résumé rappé de la saison 1. De son attitude au mic drop final, la prestation est à la fois très drôle et impressionnante !

“Let’s go back to Indiana, circa 1983 / Just four boys in the basement chillin’ playin’ D&D / There was Lucas there was Willy Will and Dustin, there was Mike / But one night Will goes missing while he’s riding on his bike – yikes! / That’s when they met me Elev / I had no hair on my head / I had been so close to dead / Courtesy of Dr. Brenner who’s huntin’ me twenty-four sev.” Comment résumer la saison 1 de Stranger Things en moins de trois minutes ? Millie Bobby Brown a réussi cet exploit chez Jimmy Fallon ! On adore la petite pensée pour Barb qui est "gone in the Upside Down" tout comme la mention de la passion d'Eleven pour les gauffres. Ce n'est pas la première fois que l'actrice rappe chez Jimmy Fallon puisqu'elle avait bluffé tout le monde avec son interprétation de la partie de Nicki Minaj sur "Monster" de Kanye West. Bon visionnage de Stranger Things, qui a fait un retour intense et prometteur avec le season premier de la saison 2 !