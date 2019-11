Stranger Things : Millie Bobby Brown est devenue allergique à quelque chose à cause de la série…

Dans la série Stranger Things, le personnage d'Eleven alias Millie Bobby Brown est devenue allergique à quelque chose à cause de la série… Véritable phénomène de société, le programme diffusé sur Netflix a fait de ses acteurs principaux de véritables stars à travers le monde. Alors que la saison 3 est disponible depuis quelques mois, on vient tout juste d'apprendre que le tournage de la série américaine avait causé quelques lacunes chez certaines comédiens.

En effet, dans la première saison, Eleven (Millie Bobby Brown) mangeait sur les tournages plus de 15 gaufres par jour. Elle a demandé à ne plus devoir en manger parce qu’elle a été dégoutée de ça et faisait des réactions allergiques. Un phénomène totalement dingue qui n'a pas du ravir la célèbre marque de gaufres. Il faut dire que les ventes avaient augmenté de manière phénoménale.