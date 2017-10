Stranger Things : La série pourrait avoir plus de 4 saisons au final

Même si le season premiere de la saison 2 devrait être étonnant, les fidèles de Stranger Things n'avaient pas pu retenir leur déception quand les créateurs Ross et Matt Duffer avaient confirmé qu'il n'y aurait que quatre saisons de la série-événement sur Netflix. Eh bien aujourd'hui, réjouissez-vous : ce ne sera peut-être pas le cas ! En effet, pour Entertainment Weekly, le producteur de Stranger Things (Shawn Levy) vient de déclarer qu'il y a une chance pour que la série joue les prolongations : "La vérité est que nous allons définitivement préparer quatre saisons et il est très plausible qu'on aille jusqu'à une cinquième. Après celle-ci, ça me parait non envisageable".

Une saison 5 est donc possible pour Stranger Things ! Et c'est une très bonne nouvelle pour tous les fans de la série qui ont hâte de retrouver Eleven, Dustin, Mike, Lucas, Joyce, Will, Hopper et toute la bande sur le petit écran. Au sujet de l'avenir de Stranger Things, un des Duffer Brothers avait expliqué : "Je pense qu'elle aura une fin satisfaisante mais le danger n'est jamais très loin dehors. Il y a trop de choses à régler pour une seule saison de plus. Si nous en sommes capables, il y en aura au moins quatre, il pourrait y en avoir plus. Je pense qu'il y aura un moment où la question de pourquoi ces gens ne quittent pas Hawkins se posera. Pour que ça devienne crédible." On a hâte ! En attendant, découvrez les affiches de la saison 2 qui rendent hommage aux films d'horreur !