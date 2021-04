Stranger Things : La saison 4 ne sortira pas avant 2022 !

Stoppé en raison des restrictions sanitaires imposées par la crise du coronavirus, le tournage de la saison 4 de Stranger Things a finalement repris en ce début du mois d'octobre. Une bonne nouvelle pour les fans du programme qui ne retrouveront toutefois leurs personnages favoris qu'en 2022 ! En effet, alors que certains espéraient une sortie à l'automne de cette année, l'acteur Finn Wolfhard, qui interprète Mike Wheeler dans la série, a confirmé dans une récente interview qu'il faudrait encore s'armer d'un peu de patience. "La saison 4 ? Elle devrait sortir l'année prochaine, espérons-le" précise t-il sans en révéler davantage. Une déception pour les millions de personnes qui attendent avec impatience la suite de l'une des séries les plus populaires de la plateforme Netflix.

BREAKING: According to Finn Wolfhard, #StrangerThings4 will hopefully be released next year. pic.twitter.com/VugQBqfRop — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 18, 2021

Plus ou moins éloquent sur la suite de son show, Finn Wolfhard s'était également confié au média CBC Listen sur le ton de la quatrième saison: "Chaque saison, la série devient de plus en plus sombre. Vraiment, je dirai qu'avec la saison 3, on était déjà dans la saison la plus sombre qu'on ait faite, avec des rats qui explosent et tout. Mais franchement, la saison 4, jusqu'à présent, c'est la saison la plus sombre qui soit". Le jeune comédien de 18 ans a ainsi trouvé les bons mots pour ne rien révéler de l'intrigue tout en mettant l'eau à la bouche des nombreux fans du show... Encore un peu de patience !