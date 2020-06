Stranger Things : La saison 4 devrait résoudre un mystère sur Hopper !

Nous n'allons pas vous mentir, Stranger Things ne devrait pas revenir sur nos écrans avant un long moment ! En effet, même si l'écriture des neuf épisodes semble terminée - la preuve avec une photo postée récemment sur Twitter où l'on aperçoit les scénarios de la saison 4 -, le tournage est, quant à lui, loin d'avoir commencé. Un retard dû à la crise du coronavirus qui devrait pouvoir se rattraper dans les semaines à venir avec un probable retour sur les plateaux de tournage. Côté intrigue, là-encore le mystère reste entier. Si l'on sait officiellement que Hopper sera présent et qu'il explorera les contrées glaciales de la Russie, l'acteur qui interprète le personnage a également tenu d'étranges propos sur une facette encore inconnue du shérif de Stranger Things.

Interrogé lors d'une conférence virtuelle, David Harbour, qui interprète Jim Hopper depuis 2016, s'est récemment confié sur l'avenir de son personnage : "Chacune des saisons met en avant une nouvelle facette de son caractère. Dans la saison dernière, on a découvert un côté plus comique que j'ai adoré jouer et là dans la saison 4, il aura plus de profondeur, plus de noirceur, comme les mystérieuses boîtes dans la saison 2 ont pu le suggérer". Des propos mystérieux qui laissent à penser que la prochaine partie de la série devrait réserver son lot de surprises. Mais pour découvrir cela, il faudra s'armer de patience...