Stranger Things : La date du tournage et le titre de la saison 4 révélés !

Attention, attention ! C'est officiel, le tournage de la saison 4 de Stranger Things débutera en janvier 2020, c'est-à-dire dans seulement quelques semaines. Une nouvelle qui a littéralement affolé les millions de fans du fameux programme américain. Prévu pour durer jusqu'au mois d'août suivant, le tournage prévoit donc une sortie dans plus d'un an de la célèbre série sur Netflix. Et après une saison 3 couronnée de succès, l'impatience est à son comble de la part des aficionados du programme.

Autre information majeure délivrée ces derniers jours à propos de la saison 4 de Stranger Things par Production Weekly, le titre de travail du projet. En effet, avant de donner un titre final à cette fameuse saison, les équipes de production l'ont affublé d'un nom provisoire : Tareco. Si cela ne vous rappelle rien, c'est normal. Le tareco est un biscuit brésilien, et n'a donc aucun lien au premier abord avec la série. Seulement voilà, certains fans y voient déjà un indice selon lequel le tournage se déroulerait au Brésil... Réponse dans quelques mois !